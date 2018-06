Arbeiter (26) stürzt in engem Schacht von Leiter

Schwere Verletzungen hat sich ein 26-Jähriger am Mittwochvormittag auf einer Baustelle in der Altmannsdorfer Straße in Wien zugezogen. Der Arbeiter war in einem engen Schacht von einer Leiter gestürzt und sieben Meter in die Tiefe gefallen. Ein Kollege wurde von der umkippenden Aufstiegshilfe am Kopf verletzt. Die Bergung des Schwerverletzten aus dem Schacht gestaltete sich überaus schwierig.