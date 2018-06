Wo bekomme ich einen Reisepass her?

Ein neues Ausweisdokument muss für jede Auslandsreise, so kurz und nahe sie auch ist, ausnahmslos beantragt und natürlich mitgenommen werden. Die Neuausstellung mit korrektem Namen ist dann notwendig, wenn der Reisepass für den Grenzübertritt benötigt oder auch als amtlicher Lichtbildausweis verwendet wird. Doch keine Panik! Ein neuer Reisepass kann bei jeder Behörde in Österreich beantragt werden, egal wo der Wohnsitz ist. Die begehrte rote Reisegenehmigung wird prompt an die Wunschadresse geschickt.