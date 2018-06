Zufahrts-Streit könnte Hotelpläne nun stoppen

Wird am Obernberger See jemals ein Turmhotel mit vergrabenen Wohntanks gebaut? Nach jahrelangem Ringen tat sich für die Projektbetreiber eine neue Front auf, denn in einem Zivilprozess am Landesgericht ging es am Dienstag darum, ob man überhaupt ein Fahrrecht zum See habe. Acht Mitglieder einer Weggemeinschaft wollen, dass dies gerichtlich verneint wird. Ein Urteil gab es noch nicht.