Gütesiegel für die Fisch´ - auch Kernöl im Visier

Tiroler Speck macht „Probleme“

Was die Steirer (be-)trifft: Die geschützte geografische Angabe, auf die wir bei Kren und unserem Kernöl so stolz sind, wird nur als „wenig vertrauenswürdig“ eingestuft. Kaller: „Wir haben auch diese Marke nach ökologischen und Tierschutzstandards beurteilt.“ Was bei Andreas Cretnik, Sprecher dieser geschützten Bezeichnung, nicht einmal auf Ärger, sondern sogar auf Verständnis stößt: „Die Problematik ist uns bekannt. Das ist dem Tiroler Speck g.g.A. geschuldet. Der ist teilweise nämlich mit ausländischer Rohware hergestellt…“