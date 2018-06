Wiener KAV-Reform wird auf Herbst verschoben

Sandra Frauenberger war an ihrem letzten Arbeitstag rundum zufrieden, das Gesetz noch auf Schiene gebracht zu haben. Ihr Nachfolger unterschreibt das so nicht: „Es ist die Summe von vielen kleinen Dingen, die nicht passt“, sagt Hacker nach Durchsicht des Entwurfs. Nach dem Motto „Präzision statt Geschwindigkeit“ will er nun mit allen Parteien sprechen und erst im Herbst statt im Juni das Gesetz beschließen. Die Opposition hatte bemängelt, dass ihre Kontrollrechte beschnitten würden, und reagierte nun optimistisch auf Hackers Entscheidung.