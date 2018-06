Promis lassen auf Instagram die Hüllen fallen

Model Emily Ratajkowski mit ihren beinahe 18 Millionen Followern ist die Nacktqueen auf Instagram. Egal, ob in den Flitterwochen mit ihrem Ehemann oder zu Hause am Küchensessel. Das freizügige Starlet, das mit jedem Instagram-Phänomen am Körper ausgestattet ist - vom Toblerone-Tunnel bis zur Thigh Gap - , postet hüllenlose Fotos, dass es nur so kracht.