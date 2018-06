Tirol: Ganze Serie von Mountainbike-Unfällen

Gleich zwei Unfälle in Zell am Ziller

In Zell am Ziller ereigneten sich am Sonntag gleich zwei Unfälle: Gegen 12 Uhr kamen sich am Ziller-Radweg ein Tiroler (55) und ein Deutscher (63) in die Quere. Der Einheimische wollte den 63-Jährigen überholen und hatte diesen dabei gestreift. Der Deutsche kam zu Sturz und verletzte sich dabei schwer.