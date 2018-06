Der Sommer bleibt, aber auch die Gewitter

Ähnlich geht es auch am Dienstag weiter: Bereits am Vormittag können im Westen des Landes Gewitter und Regenschauer niedergehen, diese breiten sich im weiteren Tagesverlauf auch in den Süden des Landes aus. Am ehesten trocken bleibt es im Donauraum und im Nordosten, prognostizierte die ZAMG am Sonntag. Es bleibt warm bis sommerlich heiß mit bis zu 30 Grad.