Stromausfall legt Flughafen Hamburg lahm

Ein Stromausfall hat am Sonntag den Flughafen in Hamburg außer Gefecht gesetzt. Erst am Montagfrüh konnte der Betrieb wieder schleppend aufgenommen werden. Ab 10 Uhr am Vortag waren keine Starts oder Landungen möglich: Nach dem Ausfall des Terminals 2 war wenig später auch der Terminal 1 betroffen. Der komplette Flughafen musste geräumt werden. Um 16 Uhr wurde bekannt gegeben, dass der Flugverkehr am Sonntag nicht mehr aufgenommen werden könnte.