Verrücktes Ski- Wunder bei der Lauberhorn- Kombi!

Mit einem überraschenden Ergebnis hat die Kombination in Wengen geendet: Der ÖSV- Läufer Frederic Berthold eroberte sein bestes Weltcup- Ergebnis. Der dreifache Junioren- Vizeweltmeister und Sohn von Matthias Berthold landete mit Platz drei erstmals am Podium. Der Sieg ging an den Schweizer Niels Hintermann (sein Siegerinterview sehen Sie oben im Video) vor dem Franzosen Maxence Muzaton.