Sobotka: "Präsenz zeigen ist enorm wichtig"

"Es ist wichtig, dass wir Präsenz zeigen. Die bestmöglichen Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen", so der Innenminister beim Rundgang am Wiener Christkindlmarkt zur "Krone". Begleitet von Polizeikräften machte sich Sobotka am Mittwochabend ein Bild der Lage am Rathausplatz.

Innenminister Wolfgang Sobotka am Wiener Christkindlmarkt Foto: Markus Hechenberger

Sicherheitstechnisch setzt man am Rathausplatz auf die bewährten Müllcontainer, die eine Zufahrt fast unmöglich machen. Es sei nicht geplant, für die wenigen Tage noch Sperren zu montieren, sagte ein Sprecher von Bürgermeister Michael Häupl am Mittwochnachmittag.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

"Drei Säulen" für mehr Sicherheit

Insgesamt arbeite die Wiener Polizei an "drei Säulen". Neben den Müllcontainern sei dies "die Verstärkung der Polizeieinsatzkräfte und die Erhöhung der Sensibilisierung der Menschen selbst", so Sprecher Roman Hahslinger.

Die Aufstellung von Baustellen- Mulden sei bei anderen Christkindlmärkten in der Bundeshauptstadt vorerst nicht geplant. "Wir stehen aber mit den Veranstaltern der jeweiligen Märkte in Verbindung. Wenn es Verbesserungsbedarf gibt, wird das auch gemacht", so der Polizeisprecher.