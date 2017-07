Schussopfer bringt vor Tod noch Baby zur Welt

Mit einer schweren Schusswunde hat eine 18- Jährige in Argentinien kurz vor ihrem Tod noch ihr Kind zur Welt gebracht. Der Ex- Freund der im achten Monat schwangeren Camila Castells sei in ihre Wohnung in einem Vorort der Hauptstadt Buenos Aires eingedrungen, teilten die Behörden am Mittwoch (Ortszeit) mit. Dort habe der Mann auf die Schwangere und ihren ebenfalls 18 Jahre alten Freund geschossen.