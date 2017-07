Bewaffneter Aufstand gegen Trump - als Comic

Der Name des Comics "Calexit" ist ein Wortspiel aus "California" und "Exit". Darin wird von einer Abspaltung des Bundesstaates in naher Zukunft erzählt. Diese Woche erschien die erste Ausgabe, die sich durchaus von Begebenheiten in der wahren Welt inspirieren ließ.

Die Amtseinführung Trumps ins Weiße Haus hat schließlich zu den größten Protesten in der Geschichte des Landes geführt. Die Gegner von Trump nennen sich stolz "The Resistance" (Der Widerstand). Republikanische Rathäuser und Kongressämter wurden gestürmt, um gegen den Vorschlag Trumps zur Reform des Gesundheitssystems zu protestieren. Selbst ernannte antifaschistische Demonstranten gingen auf der Straße auf Trump- Befürworter los.

Foto: Black Mask Studios, Krone.at-Grafik

Proteste und Dürre in Kalifornien als Inspiration

Diese Szenen haben die Black Mask Studios zu dem Comic inspiriert - aber auch die Dürre, die Kalifornien bis vor Kurzem in Atem hielt. "Ich habe meinen Sohn in die Vorschule gebracht und bin dabei an einem ausgetrockneten Wasserreservoir vorbeigekommen. Ich dachte nur: Wenn die Dürre anhält oder noch schlimmer wird beziehungsweise wenn etwas mit den Wasserleitungen passiert - niemand hätte genug Wasser für unsere Kinder", erzählt Autor Matteo Pizzolo. "Der Gedanke daran, dass man von der US- Regierung bei so etwas Wichtigem wie Wasser abhängig ist, war sehr erschreckend letztes Jahr."

Faschistischer Führer erinnert stark an Trump

In "Calexit" wird ein faschistischer Führer, der sehr stark an Trump erinnert, als Präsident gewählt. Er befiehlt, alle Migranten deportieren zu lassen. Kalifornien wehrt sich dagegen und verkündet, ein Zufluchtsstaat zu sein. Ein brutaler Bürgerkrieg ist die Folge. Man kann nur hoffen, dass sich der Comic nicht als prophetisch herausstellt.