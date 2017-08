Kompromiss zur EU- Entsenderichtlinie bis Oktober

Trotz Widerstands gegen die EU- Entsenderichtlinie unterstützen Tschechien und die Slowakei das Prinzip: gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Das sagten der slowakische Ministerpräsident Robert Fico und sein tschechischer Amtskollege Bohuslav Sobotka bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) am Mittwoch in Salzburg. Im Streit um die derzeitige Regelung zur Entsendung von Arbeitnehmern in ein anderes EU- Land einigte man sich auf einen Kompromiss bis zum EU- Gipfel im Oktober.