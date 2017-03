Absolut kein "Schulz- Effekt" bei Wahl im Saarland

Die deutschen Christdemokraten haben am Sonntag die als Stimmungstest für die deutsche Bundestagswahl wichtige Landtagswahl im Saarland klar gewonnen. Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis kam die Partei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in dem kleinen deutschen Bundesland auf 40,7 Prozent. Dies entspricht einem Plus von 5,5 Prozentpunkten. Der von der SPD erhoffte "Schulz- Effekt" blieb hingegen aus: sie lag mit 29,6 Prozent (- 1,0) unter ihrem Ergebnis von 2012 auf Platz zwei. Auf dem dritten Platz landete die Partei Die Linke mit ihrem Spitzkandidaten Oskar Lafontaine mit 12,9 Prozent.