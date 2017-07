Fußball- Rowdys plünderten Autobahntankstelle

Dramatische Szenen am Samstag kurz vor 20 Uhr! Zu diesem Zeitpunkt ging bei der Polizei der Notruf ein, dass gerade ein Raubüberfall auf die Tankstelle an der Inntalautobahn bei Angath im Gang sei und sich die diensthabende Kassiererin aus Furcht und Angst kurzerhand in ihrem Büro eingesperrt habe. 14 Beamte rückten umgehend aus und standen wenig später im kleinen Kiosk gleich vielen tschechischen Fußballfans gegenüber, die ihr Team ins Trainingslager nach Tirol begleiteten. "Vor Ort stellte sich heraus, dass zumindest zwei Personen der 14- köpfigen Gruppe im Tankstellen- Shop diverse Artikel aus den Regalen gestohlen und bereits in ihren Fahrzeugen verstaut hatten", heißt es von Seiten der Polizei.

Diebesgut konnte sofort sichergestellt werden

Besonders kurios: Neben unzähligen alkoholischen Getränken und verschiedenen Süßigkeiten hatten es die diebischen Fußball- Rowdys auch auf süße Plüschtiere abgesehen. Was sie damit vorgehabt hätten, ist leider nicht bekannt. "Das gesamte Diebesgut konnte noch an Ort und Stelle sichergestellt und an den Tankstellenpächter zurückgegeben werden", erklärt die Exekutive.

Ein 44- jähriger Tscheche, der sich wiederholt äußerst aggressiv gegen die Polizeibeamten in Szene gesetzt hatte, wurde vorübergehend festgenommen. Auch alle anderen Männer wurden an die zuständigen Behörden angezeigt.

Samuel Thurner, Kronen Zeitung