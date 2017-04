Der Winter kehrt noch einmal zurück

Viele Steirer haben bereits Sommerreifen montiert, sie müssen ihre Autos bei Schneefall unbedingt stehen lassen. Selbst mit Winter- Ausrüstung heißt es größeren Abstand halten und Tempo drosseln, appelliert die Asfinag. Dort sind alle Mannschaften alarmiert, die Streufahrzeuge beladen und die Schneepflüge auf den Lastwägen montiert.

Im Norden schneit es nochmals kräftig

Die Wetterprognosen verheißen für die nördliche Obersteiermark tatsächlich eine massive Rückkehr des Winters. Bereits am Dienstag schneite es mancherorts, am Mittwoch soll es richtig losgehen und teilweise bis Donnerstagmittag anhalten. "Im Mariazellerland sind bis zu 40 Zentimeter Neuschnee möglich, in Mürzzuschlag etwa 30 und in Bad Aussee 20 Zentimeter", nennt Ubimet- Meteorologe Josef Lukas einige Beispiele.

Der Großteil der Steiermark sollte zwar schneefrei bleiben, dafür kann es richtig frostig werden - laut Lukas vor allem in der Nacht auf Freitag: Im Oberen Murtal sind bis zu minus 8 Grad, im Grazer Raum und im Süden minus 5 Grad möglich!

So schützen Sie Ihre Pflanzen

Wie kann man da den eigenen Gemüsegarten schützen? "Eine Abdeckung mit einem dünnen Vlies oder einem Leintuch bringt zwei bis drei Grad an Wärme", sagt der steirische Gärtner- Sprecher Ferdinand Lienhart. Kleinere Topfpflanzen sollten in der Wohnung oder Garage deponiert werden, größere näher zu Mauern (sie strahlen Wärme ab) gerückt werden. Und Obstbäume? Schwierig, man könnte es mit Frostberegnung (ein feiner Wassernebel, der gefriert und eine Schutzschicht bildet) versuchen…

Jakob Traby, Kronen Zeitung