Bahntunnel beim Flughafen Graz wird konkreter

Begeben wir uns gedanklich kurz in das Jahr 2024. Abfahrt Graz- Hauptbahnhof. Noch relativ gemütlich fährt der Zug zum Bahnhof Graz- Don Bosco, der ebenso wie die folgenden Stationen Puntigam und Feldkirchen- Seiersberg bis dahin ausgebaut ist. Über eine Brücke wird die Südautobahn überquert, dann geht es runter in eine neue Unterflurtrasse. Der Zug fährt unterirdisch beim Flughafen vorbei und kommt nach mehr als drei Kilometern bei Zettling wieder an die Oberfläche. Er rauscht weiter entlang der Pyhrnautobahn, vorbei am neuen Güterbahnhof Wundschuh, ehe er bei Weitendorf nach Westen - in Richtung Koralmtunnel - abbiegt.

Zugegeben, noch kann man sich nur schwer vorstellen, dass dieser Streckenabschnitt tatsächlich in wenigen Jahren derart aussehen wird, doch die ÖBB möchten 2019 mit den Bauarbeiten loslegen. Die Vorbereitungsmaßnahmen (Grundwasseranalyse, letzte Grundeinlösen, Planung der Ausschreibungen usw.) gehen jetzt richtig los. "Der Abschnitt Feldkirchen- Weitendorf wird vorerst eingleisig errichtet, der Vollausbau ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant", erklärt ÖBB- Sprecher Christoph Posch. Erst dann folgt auch die von vielen ersehnte unterirdische Haltestelle beim Flughafen.

Weitere Meilensteine stehen bevor

Die Neuerungen im Süden von Graz sind nur ein Teilbereich des Riesen- Projekts Koralmbahn. Herzstück ist natürlich der fast 33 Kilometer lange Koralmtunnel, der die Steiermark und Kärnten verbindet. Drei große Tunnelvortriebsmaschinen sind im Einsatz, in der Südröhre soll Anfang 2018 der Durchschlag erfolgen, in der Nordröhre dauert es noch länger.

Weitere Meilensteine stehen bevor: Im September erfolgt der Spatenstich für den großen Bahnhof Weststeiermark beim Tunnelportal in Deutschlandsberg. In Kärnten wird noch diese Woche der Durchschlag beim Tunnel Stein nahe des Klopeiner Sees gefeiert, im Frühherbst folgt dasselbe bei der Tunnelkette Granitztal.

Bis 2024 werden 5,4 Milliarden Euro verbaut sein! Dafür fahren die Züge dann in nur 45 Minuten von Graz nach Klagenfurt…

Jakob Traby, Kronen Zeitung