Schau her, Leo, was dir entgeht!

In Hollywood hat Leonardo DiCaprio schon lange den Ruf des Schürzenjägers weg. Von Gisele Bündchen bis zu Bar Refaeli, von Kelly Rohrbach bis Toni Garrn: Ein Model nach dem anderen landete bislang mit dem Schauspieler in den Laken. Die letzte Schöne in der Riege von Leos Ex- Freundinnen war Nina Agdal. Erst vor wenigen Wochen ging die Beziehung zwischen dem 42- Jährigen und der feschen Dänin in die Brüche.

Leonardo DiCaprio ist derzeit auf Flirtkurs in Saint-Tropez. Foto: www.PPS.at

Und während der Oscarpreisträger in Saint- Tropez die Sonne, das Meer und einen Flirt mit einer unbekannten Beauty genießt, scheint die 25- Jährige ihrem Ex eine eindeutige Botschaft schicken zu wollen.

Auf Instagram postete Agdal jetzt nämlich ein heißes Nacktfoto, auf dem sie sich im Bett rekelt und ihre intimsten Stellen nur mit ihrer Hand - und einem Pizza- Emoji - abdeckt. Frech grinst sie dabei in die Kamera. Trübsalblasen steht bei Nina Agdal nach dem Liebes- Aus mit dem Schauspieler jedenfalls nicht auf dem Programm. Und vielleicht bereut der beim Anblick dieses sexy Schnappschusses seine Entscheidung ja sogar ein bisschen ...