Großes Zittern bei zwei Jungbullen

Auf die Jungbullen wartet am Freitag (13) in Nyon das Spiel des Jahres. Im Halbfinale der Youth League trifft die Mannschaft von Marco Rose auf den FC Barcelona. Mit dem gelbgesperrten Linksverteidiger Gideon Mensah muss der Deutsche einen Stammspieler vorgeben. Es könnte aber noch schlimmer kommen, standen doch zuletzt auch Fragezeichen hinter Sandro Ingolitsch, Amadou Haidara und Xaver Schlager.

"Ich hatte nach dem Spiel in Horn extreme Schmerzen, aber in den letzten Tagen ist es um einiges besser geworden. Ich gehe davon aus, dass ich am Freitag zu einhundert Prozent fit bin", gibt Ingolitsch Entwarnung. Ein weiterer Lichtblick: Salzburg- Coach Oscar steht voll hinter der Youth League und stellt Schlager und Haidara für das Finalturnier ab.

Zuletzt zwei Wochen kein Training

Großes Zittern herrscht bei den Jungbullen aber ob des Einsatzes von Schlager. Der Kapitän laboriert an einer Sprunggelenksverletzung, konnte zuletzt zwei Wochen nicht mit dem Ball trainieren. "Sein Ausfall würde schwer wiegen", stellt Rose klar. Für Mitspieler Hannes Wolf wäre es gar "eine Katastrophe", sollte der Taktgeber zum Zuschauen verdammt sein. "Wir versuchen alles, derzeit ist es aber etwas schwierig", meint der Betroffene selbst. Schlager, der als Herz der Mannschaft gilt und für viele seiner Teamkollegen als Vorbild dient, muss sich derzeit in Geduld üben, kann nur kleine Schritte machen. Für den 19- Jährigen hat ein Wettlauf mit der Zeit begonnen. "Es wird ganz eng", glaubt er, "es ist eine 50:50- Chance, dass ich spiele."

Christoph Nister, Kronen Zeitung