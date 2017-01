Eisige Polarluft in Radstadt: minus 26 Grad!

Südamerika - derzeit ein Traum für alle, die nicht schaufeln, kratzen oder sprayen wollen: Die Wellen plätschern leise, ein Ritt am Sandstrand in der Sonne. Das Bild stellte eine Salzburgerin auf facebook - und wenig später war die Alternative zu sehen: Sie stapft durch den Schnee am Gaisberg.

"Warum bleibst du nicht länger?"

Ebenfalls gut gelandet am Salzburg Airport ist eine Physiotherapeutin aus dem Pongau: "Von plus 25 Grad auf minus 25 Grad - ein Temperatursturz um 50 Punkte." Doch die meisten sehen es nicht tragisch. Ingrid Riezler, Abgeordnete aus Radstadt, meldet minus 26 Grad und erinnert sich an ihren ersten Winter in Salzburg: -30 Grad in den Jahren 1987/88. Star- Figaro Christian Sturmayer sendet ein "selfie" aus der Zillertalarena: Schnee auf Helm und Bart, aber: "Lieber Winter, bitte warum bleibst du nicht ein wenig länger?" fragt er.

Traumhafte Fotos aus allen Regionen kamen von den "Krone"- Lesern und Abgeordnete Kimbie Humer- Vogl zeigt auf ihrer Internet- Seite, wie herrlich der verschneite Tennengau sein kann. Helmut Mühlbacher, Top- Experte für Heimat und Agrarwirtschaft, freut sich über seine schön verschneite Heu- Region. Und den Hochstaufen im Sonnenglanz bewunderten am Samstag viele "Stadtinger": Immer wieder geht auch im ärgsten Winter die Sonne auf.