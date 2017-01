Das "ZiB" wechselt den Besitzer

Das "ZiB" ist im Stadtteil beliebt und blickt auf eine lange Geschichte zurück. 2009 wurde dem Zentrum neues Leben eingehaucht, große Firmen zogen in das Gebäude mit 16.650 Quadratmetern Nutzfläche, seitdem gab es aber mehrere Wechsel bei den Mietern, teils auch Leerstände. In das Gebäude zogen auch ein Hotel und ein Fitnessstudio ein. Die Immofinanz AG verkaufte nun das Objekt über die EHL Investment Consulting an eine Gruppe von privaten Investoren aus Österreich, über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Der Deal wurde am Dienstag abgeschlossen.

Nachhaltige Veranlagung

Dazu heißt es offiziell: "Die Nutzfläche des Einkaufszentrums ist an starke Einzelhandelsmieter, darunter Merkur, Modepark Röther, Libro, dm, Deichmann und Charles Vögele, vermietet. Einzelhandelsimmobilien in Toplagen sind nach wie vor eine ausgesprochen attraktive Asset Klasse. Insbesondere Privatinvestoren schätzen Fachmarktzentren sowie kleinere Einkaufszentren zur nachhaltigen Veranlagung", sagt Franz Pöltl, der geschäftsführende Gesellschafter der EHL.

Bei der Umsatzleistung liegt das "ZiB" nach regelmäßigen Erhebungen österreichweit im unteren Mittelfeld, es ist aber auch kein Geheimnis, dass kleinere Einkaufszentren wie eben das "ZiB" oder das "Kiesel" unter den großen an den Stadträndern zu kämpfen haben. Doch die Hoffnung wird nicht aufgegeben, viel mehr wird versucht mit innovativen Konzepten, Angeboten und Schmankerln die Kunden zu locken.

Michael Pichler