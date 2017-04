Bullen mit dem Zeug zum Star

Manchester City, Paris St.- Germain, Atlético Madrid und Barcelona stehen auf der Abschlussliste. Was bei den Profis unmöglich scheint, gelang Salzburgs U19- Helden in der Youth League. Die Elf von Marco Rose will sich heute (17) im Finale in Nyon gegen Benfica die Krone aufsetzen. Dabei kann der Deutsche auf eine Reihe von Supertalenten setzen:

Hannes Wolf! Brillierte als Vollstrecker und Vorbereiter gegen Barcelona. Schnupperte mehrfach bei den Profis rein, glänzte beim Europa- League- Debüt gegen Schalke mit einem Assist. Kurios: Der Grazer ist GAK- Fan, wurde aber nach Sturm- Legende Hannes Reinmayr benannt. Sein Ziel: "Der Sprung zu den Profis in diesem Sommer!"

Mergim Berisha! Mit sieben Toren gemeinsam mit Wolf Toptorjäger. Verfügt über eine tolle Technik, muss aber an seiner Chancenverwertung arbeiten. Der ÖFB signalisierte Interesse am Kosovaren, der in Deutschland aufwuchs. Berisha hält sich bedeckt: "Ich habe mich noch nicht entschieden."

Amadou Haidara! Malis Nachwuchs- Teamspieler ist ein nie müde werdender "Staubsauger" im Mittelfeld. Zuletzt Siegtorschütze bei Salzburgs mühevollem 2:1- Cupsieg nach Verlängerung gegen Kapfenberg.

Gideon Mensah! Linksverteidiger, fehlte gegen Barça aufgrund einer Gelbsperre. Extrem schnell, mit Drang nach vorne. Vor seinem Wechsel nach Salzburg absolvierte der Ghanaer ein Probetraining bei Benfica.

Patson Daka! Siegtorschütze gegen Barçelona, Held in Sambia. Der pfeilschnelle Stürmer gewann den U20- Afrikacup, war dabei bester Spieler und Torjäger.

Xaver Schlager! Teamleader, der sich bei den Profis festgebissen hat. Muss aufgrund einer Verletzung zuschauen, ist aber heute als Daumendrücker vor Ort!

Christoph Nister/Nyon, Kronen Zeitung