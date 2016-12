U4- Kollaps: Schlimmste Panne seit Modernisierung

Eine Signalstörung war es dieses Mal - von 6.30 bis 7.30 Uhr brach der Verkehr zwischen Landstraße und Margaretengürtel komplett zusammen, die Panne sorgte für Ausfälle auf der ganzen Linie und in beiden Richtungen. Fuhren die Züge, dann nur im Schritttempo - ewig lange Wartezeiten in allen Stationen inklusive und das bei offenen Türen, durch die sich die Winterkälte in alle Ecken drängte: "Wir froren alle in den Garnituren, es war eisig kalt", sagt eine Betroffene zur "Krone". Es dauerte noch Stunden, bis die U4 wieder problemlos unterwegs war, Abertausende kamen zu spät zur Arbeit.

Günter Steinbauer, Chef der Wiener Linien, spricht von "Einzelfällen". Foto: Martin A. Jöchl

Wiener Linien sprechen von "Einzelfällen"

Es ist die x- te Panne in einer ganzen Serie an Problemfällen. Fast täglich kommt es zu Ausfällen, Wiener- Linien- Chef Günter Steinbauer sprach beim letzten Lokalaugenschein Mitte November dennoch von "Einzelfällen". Und die Wiener werden sich an diese täglichen "Einzelfälle" wohl gewöhnen müssen: Die Modernisierung ist erst im Jahr 2024 abgeschlossen.

Öffi- Nutzer machen Ärger auf Facebook Luft

Auf der Facebook- Seite der Wiener Linien wird der Ärger der Öffi- Nutzer abgeladen. "Und fährt die U4 HEUTE noch weiter???", schrieb Christian D. während des Wartens. Susanne S. formuliert es so: "Einfach ohne Ankündigung eine U4 in die falsche Richtung zu schicken (die Displays waren leer!), ist inakzeptabel. So geschehen soeben in Landstraße. Danke für den sinnfreien Umweg."

Michael Pommer, Kronen Zeitung