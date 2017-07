Trumps Sanktionen treffen auch die OMV

Nord Stream 2 würde nach Fertigstellung (angepeilt ist Ende 2019) eine der längsten Offshore- Erdgasleitungen sein. Das Projekt ist seit dem Startschuss äußerst politisch. Der Grund: Die rund 1200 Kilometer lange Pipeline von der russischen Küste durch die Ostsee bis nach Deutschland würde die Ukraine und Polen komplett umgehen, was in Kiew und Warschau als "Erpressungsversuch" des Kremls gesehen wird - vor allem vor dem Hintergrund des Ostukraine- Konflikts und der NATO- Aufrüstung an der Ostflanke. Bereits die seit 2011 in Betrieb stehende Nord- Stream- Pipeline, die über die gleiche Route verläuft, hatte für politische Konflikte innerhalb der EU gesorgt.

Versorgungssicherheit Europas bedroht?

Die Befürworter - darunter natürlich auch die OMV - unterstreichen die ökonomische Bedeutung der zwei zusätzlichen Röhren. In Debatten ist immer wieder von der Versorgungssicherheit Europas die Rede. So auch OMV- Generaldirektor Rainer Seele, der unlängst in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" folgenden Punkt hervorgestrichen: "Amerikanisches Flüssiggas (LNG) konkurriert natürlich mit russischem Pipelinegas - dagegen ist auch nichts einzuwenden. Aber es muss klar sein, und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel spricht es prägnant aus: Europas Energieversorgung ist immer noch eine europäische Angelegenheit und nicht eine der Vereinigten Staaten (...) Amerika sowie Polen und die baltischen Staaten im Schlepptau haben kein Veto- und Blockaderecht gegen europäisch- russische Erdgasbeziehungen, Pipelines eingeschlossen."

OMV-Chef Rainer Seele Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Nord- Stream- Chef: "Folgen von China bis Westeuropa spürbar"

Deutschland befürchtet ganz klar, dass die US- Sanktionen dazu genützt würden, um russisches Gas vom europäischen Markt zu verdrängen. Dies würde natürlich nicht nur der OMV, sondern auch Firmen wie BASF, E.ON, Wintershall und Shell Milliardenverluste bescheren. Matthias Warnig, Chef der Pipelineentwicklungsgesellschaft Nord Stream 2, warnte in der Vorwoche: "Sollten die Sanktionen tatsächlich so kommen, hätte das eklatante Auswirkungen auf die gesamte Öl- und Gasversorgung. Erfasst sind nach bisherigem Stand alle Pipelines, die Öl oder Gas aus Russland exportieren." Die Folgen würden von China bis Westeuropa reichen, sagte er dem "Handelsblatt".

Stahlrohre für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 auf der deutschen Insel Rügen Foto: APA/dpa-Zentralbild/Stefan Sauer

EU- Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn ist "nicht ganz sicher, wie die endgültige Entscheidung" der Union angesichts der von den USA angedrohten einseitigen Verschärfung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland aussehen wird. "Wir müssen uns noch beraten", verwies Hahn am Montag auf einen hochrangigen Dialog am Dienstag. Es gebe "laufende Diskussionen".

Foto: AP