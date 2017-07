Somalier bei Schlägerei aus Fenster gestürzt

Aus einem Fenster zwölf Meter in die Tiefe gestürzt ist ein junger Mann in Niederösterreich - damit endete ein Rivalitätskampf zwischen zwei Dutzend Afghanen und Somaliern. Nachdem es bereits am Nachmittag Reibereien gegeben hatte, eskalierte der Streit in der Nacht auf Donnerstag: Bei der Massenschlägerei wurde der 17- Jährige aus dem Fenster gestoßen.