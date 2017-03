Paukenschlag: Wiens KAV- Chef Janßen zurückgetreten

Paukenschlag im Wiener Gesundheitswesen: Wie die "Krone" exklusiv erfuhr, ist der Chef des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV), Udo Janßen, am Montag zurückgetreten! Wirklich überraschend kommt das allerdings nicht. Rund um Janßen gab es in der jüngsten Vergangenheit einen Skandal nach dem anderen. So wurde bekannt, dass er monatlich ein Gehalt von 24.000 Euro brutto einstreift , Krankenpfleger dagegen aber ihren Lohn um Monate verspätet ausbezahlt bekommen.