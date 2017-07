Mann geohrfeigt: 2 Wiener Polizisten suspendiert

Eine Videoaufzeichnung, auf der festgehalten ist, wie ein Polizist in einem Übergangswohnheim für Obdachlose in Wien- Penzing einem Mann Ohrfeigen versetzt, hat zur vorläufigen Suspendierung dieses Beamten und eines weiteren Polizisten geführt, der den Vorfall nicht gemeldet hat. Das gab die Wiener Polizei am Sonntag bekannt.