Kern will Flüchtlingslager außerhalb Europas

Nach Außenminister Sebastian Kurz und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil hat sich jetzt auch Kanzler Christian Kern für Flüchtingscamps außerhalb Europas ausgesprochen. "Ich denke, dass Europa und die Welt das Problem anders nicht in den Griff kriegen werden", so Kern im Interview mit der "Presse am Sonntag" zum Problem der Flüchtlinge, die nach Europa wollen.