Kern will EU- Gelder für Türkei "einfrieren"

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) tritt dafür ein, EU- Gelder an die Türkei vorerst einmal nicht auszuzahlen. Demnach sprach sich der Kanzler am Rande des EU- Brexit- Sondergipfels in Brüssel dafür aus, "die Vorbeitrittshilfen der EU in Höhe von rund 4,5 Milliarden Euro einzufrieren". Diese Summe ist von 2014 bis 2020 eingeplant.