Interne Rochade: Schelling- Sprecher geht zu Kurz

Der neue ÖVP- Chef Sebastian Kurz bastelt weiter an seinem Team: Nun hat er sich Johannes Frischmann, bisher Sprecher bei Finanzminister Hans Jörg Schelling, in sein Presseteam geholt. Der 36- jährige Tiroler wird Sprecher von Kurz in seiner Rolle als Bundesparteiobmann und Spitzenkandidat. Am Dienstag hatte Kurz bereits den bisherigen Ö3- Moderator Peter L. Eppinger als Sprecher seiner Wahlbewegung präsentiert.