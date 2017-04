Feuerteufel schlug erneut in Linzer Wohnanlage zu

Viermal innerhalb eines Monats ist es in einer Linzer Wohnanlage in der Europastraße 42 zu Bränden gekommen. Brandstiftung wird vermutet. Am Sonntag schlug der Feuerteufel in einem Wohnhaus in Linz- Oedt gleich zweimal zu: zuerst im Keller, Stunden später in der Tiefgarage. Laut Feuerwehr gab es dort drei Brandherde, die zu bekämpfen waren. Ein 60- Jähriger wurde verletzt, als er seinen Pkw aus der verrauchten Garage holte.