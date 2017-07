EU- Lizenz in Wien: Easyjet ganz in Rot- Weiß- Rot

Verkehrsminister Leichtfried, Easyjet-Chefin McCall und Heinz Sommerbauer, Chef der Austro Control Foto: APA/ROBERT JAEGER

Stationierung von Flugzeugen in Wien noch unklar

Als EU- Fluggesellschaft kann Easyjet bisher Flüge zwischen allen EU- Staaten anbieten. Diese Rechte dürften mit dem Brexit verloren gehen. Deshalb hat Easyjet die neue "österreichische" Airline gegründet. Sie stellt sicher, dass die Gesellschaft auch nach dem britischen EU- Austritt überall in Europa fliegen kann. Bis März 2019 sollen mehr als 100 Flugzeuge, die derzeit mit britischer Zulassung in EU- Staaten unterwegs sind, auf Wien übertragen werden. Ob diese auch in Österreich stationiert werden, ist aber noch nicht klar. Ausgeschlossen hat Easyjet dies jedenfalls nicht.

Easyjet Europe, wie sich der Wien- Ableger nennt, der ab sofort in Betrieb ist, wird von Thomas Haagensen geleitet, bisher Country Manager von Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der neuen Tochter in Wien werden auch neue Jobs entstehen. Die Mitarbeiterzahl ist vorerst niedrig zweistellig. Rund 4000 Beschäftigte, die jetzt in EU- Mitgliedsstaaten arbeiten, werden künftig von Wien aus "gesteuert", aber weiter nach ihren lokalen Verträgen entlohnt. Steuern würden dort gezahlt, wo sie anfielen. Das sei auch in Österreich so, betont McCall. Dass Steuervorteile oder sonstige finanzielle Anreize die Entscheidung für Wien erleichtert hätten, stellte die Airline- Chefin energisch in Abrede.

