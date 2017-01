Auf 17.000: ÖVP will Obergrenze für Asyl halbieren

Aus Sicht der ÖVP sei die Zahl von 17.000 "wesentlich mehr als der Schnitt" in den vergangenen 15 Jahren sowie "das, was wir im Rahmen der Integration vertragen können", so Mitterlehner. Die Pressekonferenz ist derzeit noch im Gange, Details zu dieser Forderung werden wohl in Kürze bekannt werden.

Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Thema der Teamklausur war unter anderem Sicherheit und Integration.