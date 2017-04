Angeschossener Bruder: "Könnte am Friedhof liegen"

"Wir müssen irgendwie weitermachen, aber er muss mir versprechen, dass so etwas nicht mehr passiert", vergibt Franz G. (56) zwei Tage nach dem Attentat seinem Bruder Josef (57) . Er hatte ihm bekanntlich im Streit am Bauernhof in Rainbach im Innviertel ins Gesäß geschossen. Das Opfer sinniert: "Ich könnte am Friedhof liegen …"