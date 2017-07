61- Jähriger droht Kindern in Linz mit Schusswaffe

Ein 61- Jähriger hat Samstagnacht spielende Kinder in einem Innenhof in Linz mit einer Waffe bedroht. Polizisten konnten rasch einen Anrainer als Beschuldigten ausforschen und in seiner Wohnung festnehmen. Dort fanden die Beamten auch noch eine Pistole, einen Schreckschussrevolver und eine Stichwaffe.