400.000 Patienten nahmen unwissend an Studien teil

Offenbar haben in den letzten Jahren hunderttausende Menschen in Österreich an Medikamenten- Studien teilgenommen, ohne überhaupt davon zu wissen. Laut Pharmaindustrie sie es das Ziel gewesen, u.a. Nebenwirkungen von Präparaten festzustellen. Kritiker meinen, dass es dabei lediglich um die Rechtfertigung von Studien- Honoraren an Ärzte gehe.