Pink Panther überfiel Linzer Juwelier

Die Handschrift ist eindeutig: Gestohlenes Fahrzeug, vier bis fünf Täter, maskiert nur mit Sonnenbrillen und Kappen, rigoroses Vorgehen trotz vieler Zeugen. Auf diese Art war in Oberösterreich zuletzt am 9. Juli 2012 der Juwelier Hübner in Wels überfallen worden. Ein unmaskierter Täter hatte Einlass begehrt, dann stürmten drei Komplizen hinten nach, zwangen drei Angestellte, sich auf den Boden zu legen und bedrohten sie mit einer Pistole. Die Bande entkam mit wertvollen Markenuhren auf gestohlenen Motorrädern.

Täterfotos passen

Auch die Täterfotos vom Überfall auf den Juwelier Wild am Donnerstag kurz vor 10 Uhr passen zum seinerzeitigen Coup. Und auch diesmal hatte ein Täter geläutet - als die Tür geöffnet wurde, stürmte er, wie berichtet, mit drei Komplizen ins Geschäft, bedrohte zwei Angestellte und eine 19- jährige Kundin mit einer Pistole, während die anderen Täter die Vitrinen zerschlugen und Schmuckstücke und Uhren in eine mitgebrachte Tasche stopften. Vorbei an zahlreichen Passanten entkam die Bande mit einem in Wels gestohlenen Wagen.

Fluchtwagen gefunden

Eine Großfahndung der Polizei samt Ringfahndung und Hubschrauberunterstützung brachte nichts, die Täter waren spurlos verschwunden. Erst Freitagvormittag wurde der Fluchtwagen der Juwelenräuber entdeckt. Keine 300 Meter vom Tatort entfernt bei der Kolpinggarage. Anrainer hatten sich beschwert, dass da ein Auto falsch parkt

Die Pink Panther- Bande verübte europaweit schon mehr als 150 Überfälle mit fast 200 Millionen € Beute.

Johann Haginger, Kronen- Zeitung