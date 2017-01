7 Einkaufs- Wagerln landeten in der Ybbs

Im nahegelegenen Einkaufsmarkt wird man wohl wenig Freude damit haben. Mehr als sieben Wagerln des Konzerns strandeten jüngst am Ufer der Ybbs in Amstetten, nachdem Unbekannte sie offenbar unbeobachtet ins Wasser geworfen hatten. "Das ist nicht nur Umweltverschmutzung, sondern bedeutet auch einen nicht unbeträchtlichen finanziellen Schaden", so Robert Dietl, der die angeschwemmten Metallwagerln entdeckt hat. Der Handelsfachmann beziffert den Preis für ein Stück mit bis zu 250 Euro: "Dazu kommen in diesem Fall noch die Kosten für die Bergung und Entsorgung."

Dass das Ufer der Ybbs in diesem Bereich auch zunehmend als multikultureller Grillplatz genutzt wird, missfällt Dietl und vielen anderen Spaziergängern ebenfalls: "Oft ist hier alles verdreckt." Auch Sorge um die ansässige Tierwelt sei inzwischen mehr als angebracht. "Oft beobachte ich Kinder und Jugendliche, die hier Enten und Schwäne sogar mit Steinwürfen verjagen", berichtet Dietl: "Das alles sind keine Lausbubenstreiche mehr!"