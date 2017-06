Zweijähriger auf Bauernhof tödlich verunglückt

Der 28- Jährige fuhr mit dem Kompaktlader über eine Bodenunebenheit. Dabei kippte das mit Stahlträgern auf der Frontgabel beladene Fahrzeug nach vorne. Um den Lader wieder in eine stabile Position zu bringen, wollte der Mann die Last absetzen. Genau in diesem Moment rutschte der Zweijährige vom Schoß seines Vaters und wurde zwischen den Hebearmen und dem Frontrahmen des Fahrzeuges eingeklemmt.

Foto: Sepp Pail (Symbolbild)

Der 28- Jährige hob den Hebearm sofort an, befreite seinen Sohn und alarmierte die Rettung. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde der Zweijährige mit dem Hubschrauber in die Kinderchirurgie geflogen. Die Verletzungen des Buben waren jedoch zu schwer, die Ärzte konnten sein Leben nicht retten.