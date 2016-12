Zug rammt Auto: Mutter und Kind entkommen knapp

Die Frau hatte gegen 8 Uhr an einer Kreuzung in Inzing in Tirol (Bezirk Innsbruck- Land) nach rechts auf einen Weg abbiegen wollen. Das Fahrzeug begann jedoch auf der eisglatten Fahrbahn zu rutschen und ließ sich nicht mehr steuern. Die Frau konnte das Auto nicht mehr rechtzeitig stoppen, worauf es über die Kreuzung hinaus auf die Gleise rutschte.

Cresh trotz Schnellbremsung

Nachdem sie sich mit ihrem Kind hatte retten können, setzte die Tirolerin einen Notruf ab, so die Exekutive. "Die Betriebsführungszentrale hat sofort einen Notruf an den Triebfahrzeugführer abgesetzt. Er hat eine Schnellbremsung eingeleitet, aber den Zusammenprall nicht verhindern können", erklärte ein ÖBB- Sprecher gegenüber dem ORF. Die Bahnstrecke war rund eine Stunde lang gesperrt.

Die 29- Jährige erlitt einen Schock. Sie musste von Rettungskräften betreut werden. Sowohl Mutter und Kind als auch alle Zuginsassen blieben unverletzt.