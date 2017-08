Zehn tote Seeleute von US- Kriegsschiff geborgen

Nach dem Zusammenstoß des US- Kriegsschiffs USS John S. McCain mit einem Öltanker vor Singapur vergangene Woche hat die US- Marine die Leichen aller zehn vermissten Seeleute geborgen. Wie sie am Montag mitteilte, fanden Taucher die Überreste der Vermissten im beschädigten Teil des Zerstörers.