Wirtschaftsgebäude wurde Raub der Flammen

Gegen 20.30 Uhr hatten mehrere Anrufer bei der Feuerwehr- Landesleitzentrale den Brand in Gossendorf in Feldbach gemeldet. Kurz davor war ein heftiges Gewitter niedergegangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Stallgebäude in Vollbrand.

Sieben Rinder gerettet

Sieben Rinder, die in einem Teil des Gebäudes untergebracht waren, wurden gerettet. Sie waren durch eine Betondecke geschützt, die Feuerwehrleute hielten ihren Raum mit einem Drucklüfter rauchfrei.

Gegen Mitternacht war der Brand gelöscht und die Feuerwehren aus Edersgraben, Feldbach, Leitersdorf im Raabtal, Mahrensdorf, Mühldorf und Pertlstein rückten ein. Die Freiwillige Feuerwehr Gossendorf blieb noch als Brandwache. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus des 70- jährigen Landwirts sowie andere Gebäude wurde verhindert.