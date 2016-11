Wien: Erneut illegaler Rave von Polizei aufgelöst

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Sonntag erneut eine illegale Rave- Party beendet. Rund 150 Personen waren in eine Lagerhalle in Liesing gekommen, hatten die Musikanlage aufgebaut und laut Polizei "unter dröhnender Musik die Partynacht" begonnen. Als die Beamten eintrafen, war damit Schluss. Die Partygäste verließen (diesmal) widerstandslos die Lagerhalle.