Trump nur zufällig im Visier des US- Geheimdiensts?

Nunes sagte, er selbst habe beim Sichten von ihm zugeleiteten Geheimdienstunterlagen bemerkt, dass es offenbar zufällig gesammelte Informationen gegeben habe. "Das ist normales, zufälliges Sammeln", sagte Nunes. Es scheine sich um legal erlangte Informationen zu handeln.

Der US- Abhördienst NSA zeichnet routinemäßig Gespräche auf, die führende US- Amerikaner mit ausländischen Repräsentanten führen. In den verschriftlichten Versionen werden die Namen jedoch nicht genannt. Es sei zu befürchten, dass in diesem Falle eine Demaskierung stattgefunden habe, sagte Nunes.

Ausschuss-Vorsitzender Devin Nunes Foto: ASSOCIATED PRESS

Trump sieht sich "rehabilitiert"

Präsident Trump, der aber die neuen Erkenntnisse von Nunes im Weißen Haus informiert worden war, sagte, er empfinde "so etwas wie eine Rehabilitierung". Allerdings sagte Nunes auch, dass die Vorwürfe gegen Obama weiterhin haltlos seien.

Foto: Robyn BECK/AFP

Über die Affäre unerlaubter Kontakte zu ausländischen Regierungen war bereits Trumps früherer Sicherheitsberater Michael Flynn gestolpert . Er hatte nach wenigen Wochen im Amt zurücktreten müssen, weil er noch vor Amtsantritt mit dem russischen Botschafter Gespräche über Sanktionen geführt und dies verheimlicht hatte. Untersucht wird auch die Rolle von Trumps früherem Wahlkampfmanager Paul Manafort, dem Kontakte nach Russland und in die Ukraine nachgesagt werden.