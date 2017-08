Strache heute im ORF- "Sommergespräch"

Am Vormittag wird Strache die Bundesliste einreichen, um 21.05 Uhr ist er dann im "Sommergespräch" zu sehen. Der freiheitliche Wahlkampf wird heute eröffnet. Es wird interessant zu beobachten sein, wie ihn die Blauen anlegen: Wollen sie Strache als Staatsmann präsentieren oder wird mit offenem Visier angegriffen?

Strache und Hofer als Doppelspitze

Zum Wahlprogramm ist noch nicht allzu viel bekannt, Kernthema wird aber wieder Migration und Integration sein. Neu ist, dass die Freiheitlichen mit einer Doppelspitze in den Wahlkampf gehen: Neben Parteichef Strache wird auch sein Stellvertreter und Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer durch Österreich touren.

Hofer und Strache Foto: APA/Werner Kerschbaummayr

Hofer wurde der breiten Öffentlichkeit durch den Präsidentschaftswahlkampf gegen Alexander Van der Bellen im Vorjahr bekannt.

Ihre Meinung ist gefragt

krone.at will nun wissen, was die User von den Freiheitlichen erwarten. Wie wird die FPÖ Ihrer Meinung nach den Wahlkampf anlegen? Eher staatstragend oder doch voll auf Angriff? Sagen Sie uns in den Kommentaren Ihre Meinung!