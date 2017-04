Steirer musste Nacht neben Leiche ausharren

Ein 61- jähriger Obersteirer ist am Montagabend als Beifahrer bei einem Autounfall am Niederalpl ums Leben gekommen. Der 74- jährige Lenker des Wagens wurde verletzt, konnte aber nach dem Absturz über eine Böschung keine Hilfe holen. Er musste die ganze Nacht über neben seinem toten Beifahrer ausharren, bis am nächsten Tag in der Früh ein Passant den Geländewagen entdeckte und Hilfe holte.