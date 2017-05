SPÖ/FPÖ: Kurz drückte sich vor "Pressestunde"

SPÖ und FPÖ haben am Sonntag in der ORF- "Pressestunde" offenbar schmerzlich den designierten ÖVP- Chef Sebastian Kurz vermisst - und dem jungen ÖVP- Kanzlerkandidaten sinngemäß vorgeworfen, sich vor inhaltlichen Fragen gedrückt zu haben. Finanzminister Hans Jörg Schelling habe stattdessen in den sauren Apfel beißen müssen, hieß es am Sonntag aus dem roten und blauen Lager.