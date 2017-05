Sobotka für EU- Einsatz an Libyens Außengrenze

Um Migranten auf ihrem Weg nach Europa frühzeitig zu stoppen, hat Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) jetzt für eine EU- Mission an der Südgrenze Libyens plädiert. "Wenn man es schafft, den Zustrom an Libyens Südgrenze zu kappen, wird das zu einer massiven Dezimierung der auslaufenden Flüchtlingsboote in Richtung Europa führen", sagte Sobotka am Donnerstag der deutschen Tageszeitung "Welt".