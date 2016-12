So versagten die deutschen Behörden im Fall Berlin

Der Tunesier soll 2012 zunächst nach Italien eingereist sein, im Juli 2015 kam er nach Deutschland. Nach Informationen der "SZ" hatte er im April 2016 Asyl in Deutschland beantragt, sein Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Der junge Mann sei der Polizei wegen Körperverletzung bekannt, konnte aber noch nicht angeklagt werden, weil er im Dezember untergetaucht war, berichtete die "Bild". Laut "SZ" war der Tunesier im August in Friedrichshafen mit einem gefälschten italienischen Ausweisdokument festgenommen und wenig später wieder freigelassen worden.

Der Mann gelte als Gefährder, also jemand, dem Polizeibehörden Terrorakte zutrauen. Er sei eingebettet in ein großes Islamisten- Netzwerk. Der 32- jährige gebürtige Iraker Abu Walaa, zu dessen Gruppe der Verdächtige gute Kontakte unterhalten haben soll, war im November gemeinsam mit vier weiteren Männern verhaftet worden. Die Männer sollen ein salafistisch- dschihadistisches Netzwerk betrieben haben, das Rekruten zum IS vermittelte. Abu Walaa galt seit Jahren als Chefideologe der deutschen Islamisten.

Tunesier wollte sich laut Polizei- Quelle Schusswaffen besorgen

Deutschen Medien zufolge soll Anis A. einen Mann, der als Quelle der Polizei in Nordrhein- Westfalen geführt wurde, gefragt haben, ob dieser Schusswaffen besorgen könne. Die Polizei soll zudem die Telekommunikation des Tunesiers überwacht haben - womit der Fall auch politisch immer brisanter wird. Ein Ermittler, der am Mittwoch mit Medien sprach, sagte, ihm sei unklar, warum Anis A. aus dem Blickfeld der Polizei entkommen konnte.

